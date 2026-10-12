Посетивший прощальный матч Месси в сборной россиянин: «Мечтаю, чтобы Лео приехал в Крым и сыграл с нами матч»

Эмирасан Нагаев, президент крымского клуба «Арсенал» и руководитель нескольких строительных компаний, в интервью корреспонденту Sport24 Петру Шатрову рассказал о мечте провести совместный матч с аргентинским форвардом Лионелем Месси.
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