Интересный вопрос появился на форуме о ребятах BTS среди их поклонников АРМИ: «За что наказывали BTS в компании BigHit?» Сказать о том, что у ребят были серьезные конфликты с руководством и они попадали под штрафные санкции, пожалуй, будет неверным.