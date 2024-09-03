Интересный вопрос появился на форуме о ребятах BTS среди их поклонников АРМИ: «За что наказывали BTS в компании BigHit?» Сказать о том, что у ребят были серьезные конфликты с руководством и они попадали под штрафные санкции, пожалуй, будет неверным.
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