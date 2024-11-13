Киев может создать ядерную бомбу, если США сократят военную помощь — Times

Ядерную бомбу может создать Украина в случае, если США сократят ей военную помощь, 13 ноября пишет британская газета Times со ссылкой на доклад, украинских исследователей для Министерства обороны Украины.
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