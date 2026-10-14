Депутат Кадагишвили: Грузия не завидует темпам евроинтеграции Молдавии

Тбилиси не равняется на Кишинев в вопросах евроинтеграции. Об этом заявил один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», депутат Ираклий Кадагишвили, отвечая на высказывание председателя парламента Молдавии Игоря Гросу о «зависти» Грузии к его стране из-за темпов сближения с Европой.
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