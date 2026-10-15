На брифинге в четверг, 15 октября 2026 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о ситуации на мировых энергетических рынках, российско-американской договоренности по дизельному топливу и ударах Украины по российским энергетическим объектам.