Зеленский призвал давить на Россию и приближать мир силой

Global Look Press/IMAGO/Andreas Stroh Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, выступил за затягивание конфликта и призвал мировых лидеров давить на Россию и "приближать мир силой" после слов президента РФ Владимира Путина о вариантах ведения переговоров.