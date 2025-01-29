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Зеленский призвал давить на Россию и приближать мир силой

Зеленский призвал давить на Россию и приближать мир силой

Global Look Press/IMAGO/Andreas Stroh Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, выступил за затягивание конфликта и призвал мировых лидеров давить на Россию и "приближать мир силой" после слов президента РФ Владимира Путина о вариантах ведения переговоров.

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