Актер Александр Петров назвал сына Федором

Российский актер Александр Петров, известный ролями в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Звоните ДиКаприо!», и «Метод», расскрыл в соцсетях имя своего новорожденного сына, а также рассказал, когда он появился на свет.
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