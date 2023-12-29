Залужный уволил внештатную помощницу за призывы не бояться умирать на фронте

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный уволил внештатную помощницу Аллу Мартынюк. Она вызвала скандал призывом к украинцам не бояться посылать детей на фронт, поскольку все всё равно умрут.
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