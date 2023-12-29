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Залужный уволил внештатную помощницу за призывы не бояться умирать на фронте

Залужный уволил внештатную помощницу за призывы не бояться умирать на фронте

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный уволил внештатную помощницу Аллу Мартынюк. Она вызвала скандал призывом к украинцам не бояться посылать детей на фронт, поскольку все всё равно умрут.

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