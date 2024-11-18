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Депутат Рады Дубинский: Шольц дал "оплеуху" Зеленскому звонком Путину

Депутат Рады Дубинский: Шольц дал "оплеуху" Зеленскому звонком Путину

Немецкий канцлер Олаф Шольц публично унизил украинского лидера Владимира Зеленского после звонка президенту РФ Владимиру Путину, а сам факт этого разговора публично оскорбил главу Украины, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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