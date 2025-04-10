Туз теневой дипломатии: кто такой Кирилл Дмитриев и почему он важен для диалога России и США Ирина ВальковаНа фоне усиливающегося геополитического напряжения между Россией и Западом имя Кирилла Дмитриева всплывает всё чаще — не в первых строчках новостей, но в самых закрытых кулуарах переговоров.