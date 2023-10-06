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В семи областях Украины ввели воздушную тревогу

В семи областях Украины ввели воздушную тревогу

На территории множества подконтрольных киевскому режиму регионов государства оказалась замечена работа тревожных систем.

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