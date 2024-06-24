Пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь хотят перевезти в Москву

пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева Специалисты решают вопрос о транспортировке в Москву 15-20 человек, которые пострадали при атаке ВСУ на Севастополь 23 июня, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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