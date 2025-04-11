Axios: Уиткофф прилетел в Россию на третью встречу с Путиным

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прилетел в Россию и, как ожидается, в третий раз встретится с президентом Владимиром Путиным 11 апреля, сообщает Axios со ссылкой на источники и данные сервиса FlightRadar.
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