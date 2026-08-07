Тюльпан, трамплин и золотые мозги: 10 работ советских строителей, в которые до сих пор сложно поверить

9 августа Россия отмечает День строителя, который в 2026 году отметит 70-летие. В этот день стоит вспомнить не типичные панельные девятиэтажки, а необычные и смелые архитектурные проекты советского времени.
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