НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Клуб "Женские секреты"

1 подписчик

Это что-то новое. Праздничный торт со сливочным кремом и ананасами: покоряет с первого кусочка

Это что-то новое. Праздничный торт со сливочным кремом и ананасами: покоряет с первого кусочка

Торт со сливочным кремом и ананасами — это сочетание нежности, свежести и легкой экзотики. Он покоряет с первого кусочка: мягкие коржи тают во рту, сливочный крем добавляет бархатистую текстуру, а кусочки ананаса вносят яркий, освежающий акцент.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх