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Кремль заявил, что не ждет позитивных сдвигов от визита Зеленского в США

В Кремле не ожидают позитивных изменений в позиции Киева по переговорному процессу с Россией после визита президента Украины Владимира Зеленского в США, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

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