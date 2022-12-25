Кремль заявил, что не ждет позитивных сдвигов от визита Зеленского в США

В Кремле не ожидают позитивных изменений в позиции Киева по переговорному процессу с Россией после визита президента Украины Владимира Зеленского в США, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
В Кремле не ожидают позитивных изменений в позиции Киева по переговорному процессу с Россией после визита президента Украины Владимира Зеленского в США, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Свежие комментарии