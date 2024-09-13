В США усомнились в эффективности ударов ВСУ вглубь России

Американские чиновники, чьи имена не раскрываются, высказывают опасения, что ослабление ограничений по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным оружием вглубь территории России станет краткосрочным «симптоматическим лечением» для глубоких проблем Киева на фронте.
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