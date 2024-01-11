Турция выдала России организаторшу финансовой пирамиды из Самары

МОСКВА, 11 ноября, ФедералПресс. В Москве турецкие правоохранители передали российской стороне нашу соотечественницу Наталью Гарбуль, которую обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.
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