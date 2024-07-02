Барселона протестует против ограничений для российских туристов

В Барселоне активисты провели акцию протеста против ограничений для туроператоров из России. Участники скандировали лозунги "Мы хотим туризм, мы осуждаем нацизм" и указывали на значительные финансовые потери Испании из-за отсутствия российского туризма - около 4 миллиардов евро за последние два года.