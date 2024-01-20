Баку и Ереван требуют гарантии отсутствия территориальных претензий

РИА Новости/Сергей Карпухин Армения и Азербайджан требуют взаимной гарантии отсутствия территориальных претензий друг к другу, сообщил 20 января премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с правящей партией "Гражданский договор".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии