Театр абсурда
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Театр абсурда

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Вучич указал Байдену, что не позволит повторить агрессию против сербов

Вучич указал Байдену, что не позволит повторить агрессию против сербов

Президент Сербии Александар Вучич Soeren Stache/picture alliance via Getty Images2 дня назад 1,9K прочитали Президент Сербии отметил, что заявления президента США, согласно которым бомбардировки Югославии были обусловлены предотвращением этнических чисток, являются официальной версией всех сил, которые принимали участие в этой агрессии БЕЛГРАД, 10 июля.

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