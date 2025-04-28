Медвежий угол
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Медвежий угол

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Ударят на майские: ВСУ готовят к чему-то серьёзному

Ударят на майские: ВСУ готовят к чему-то серьёзному

Царьград Коллаж Царьграда Киевский режим не собирается ни сдаваться, ни даже существенно менять своё поведение.

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Комментарии
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Генрих
На праздники Армия всегда в повышенной боевой готовности... это уже традиционно.
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8 час.
Гулька
А что мешает кошмарить хохлов ежедневно всем имеющимися средствами? Так чтобы не осталось и пяди земли, куда не прилетело что-то от нас?
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8 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Если хохлы предпримут удааную попытку прорыва в Белгородскую область, такую же как и в Курскую, то Герасимов должен будет застрелиться, если у него ещё осталось что то го офицерской чести!
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51 мин.
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