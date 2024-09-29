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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игроки «Локо» получили в 4 раза больше премиальных за победу над «Спартаком» – по 1,2 млн рублей на человека (Иван Карпов)

Стандартные премиальные в «Локо» – 300 тысяч рублей, но за победу над «Спартаком» футболисты получили в 4 раза больше – 1,2 млн рублей на человека, сообщает Иван Карпов.

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