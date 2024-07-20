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«Она мне: «Ротик свой прикрой, я тебе сказала!» Я просто в #### был!» Карат о конфликтах в «Амкале» с экс-тренером Анастасией Юрьевной

Тренер по физподготовке Анастасия Юрьевна Федяева работала в тренерском штабе Сослана Гатагова. Они покинули клуб 15 июля.

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