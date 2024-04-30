Жителям Красноярска предлагают поставить прививку от ветрянки за 5000 рублей

1 мая на сайте сетевого издания NGS24.RU выйдет материал о ветряной оспе. Мы узнали, как обстоят дела с ней в Красноярском крае, почему она может вас убить и зачем ее стоит опасаться даже уже переболевшим.
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