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"Русские подарили все африканцам, оставив европейцев с носом", - РФ избавилась от арестованных активов, с умом

"Русские подарили все африканцам, оставив европейцев с носом", - РФ избавилась от арестованных активов, с умом

Я писал ранее о том, как ловко русские избавились от десятков тонн химических удобрений, конфискованных нашими недопартнерами на территории Евросоюза, в рамках антироссийских санкций.

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Комментарии
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ВЖ
Ванька Жуков
Мощный вынужденный разворот экономики в стремительно развивающуюся Азию, Африку и Латинскую Америку сулит России давно ожидаемое процветание. Да, в Азии конкуренция рано или поздно возникнет, но не до такой оголтелой русофобии, к которой столкнули Штаты Европу. Россия узнает, что такое Тихоокеанский регион и новые караванные пути в Индийский океан и Персидский залив, забыв страдания о балтийской кильке и недвижимости в Лондоне. Лучший регион для летнего отдыха и лечения не Турция, а Камчатка, где приступили к строительству дорог и гостиниц, газовому хабу. Это Терра инкогнита, ранее закрытая военными.
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9 час.
Александр
Отто фон Бисмарк : Не надейтесь, что, единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут – не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть».
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2 час.
ВТ
Вячеслав Тужиков
Сударь, отдых на Камчатке доступен только очень обеспеченным людям. Один только перелёт обойдётся  в полугодовой заработок ,конечно не в Москве, жителя обыкновенное населённого пункта. К тому-же, стоимость услуг и непомерные аппетиты аборигенов делают делают невозможным отдых там большинству населения России.
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24 мин.

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