ВЖ Ванька Жуков Мощный вынужденный разворот экономики в стремительно развивающуюся Азию, Африку и Латинскую Америку сулит России давно ожидаемое процветание. Да, в Азии конкуренция рано или поздно возникнет, но не до такой оголтелой русофобии, к которой столкнули Штаты Европу. Россия узнает, что такое Тихоокеанский регион и новые караванные пути в Индийский океан и Персидский залив, забыв страдания о балтийской кильке и недвижимости в Лондоне. Лучший регион для летнего отдыха и лечения не Турция, а Камчатка, где приступили к строительству дорог и гостиниц, газовому хабу. Это Терра инкогнита, ранее закрытая военными.

Александр Отто фон Бисмарк : Не надейтесь, что, единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут – не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть».