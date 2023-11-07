«Сами ноги переломаете»: губернатор указал Локтю на покрытые льдом тротуары

Мэру Новосибирска Анатолию Локтю вновь указали на неудовлетворительное состояние тротуаров – губернатор региона Андрей Травников посоветовал ему хотя бы в честь Великой Октябрьской социалистической революции посыпать центр города песком.
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