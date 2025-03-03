Бастрыкин взял на контроль еще одно обращение жителей Тюмени по факту нерасселения из аварийного жилья

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Тюменской области Александру Кублякову проверить жалобу жителей аварийного дома в Тюмени по факту нарушения их прав, сообщили в пресс-службе СКР.
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