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Аргументы недели

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Биолог Глазков: лисички и зимние опята переживают заморозки и продолжают расти

Биолог Глазков: лисички и зимние опята переживают заморозки и продолжают расти

Грибной сезон в этом году задержался из-за сухого июля, но со второй половины августа в лесах пошла волна за волной.

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