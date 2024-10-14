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В Подмосковье 21-летний хоккеист убил мать — она запрещала ему пить

В Подмосковье 21-летний хоккеист убил мать — она запрещала ему пить

В последнее время карьера спортсмена не складывалась фото: PinterestВ Подмосковье произошла трагедия: 21-летний хоккеист, игравший за молодежную команду мытищинского «Атланта», убил свою мать.

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