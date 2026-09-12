Мощный ураган обрушился на Гавайи: Starlink предоставляет бесплатный доступ жителям острова Кауаи

Компания предоставит бесплатный доступ к спутниковому интернету новым и действующим абонентам острова до 11 октября Starlink объявила о временной бесплатной работе сервиса для жителей острова Кауаи, который оказался на пути урагана «Лоуэлл».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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