В России утвердят ГОСТ на шаурму

Роскачество утвердит перечень допустимых ингредиентов, параметры качества Роскачество в 2025 году утвердит ГОСТ для шаурмы, который закрепит два официальных названия для этого блюда — "шаурма" и "шаверма".
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