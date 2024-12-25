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В России утвердят ГОСТ на шаурму

В России утвердят ГОСТ на шаурму

Роскачество утвердит перечень допустимых ингредиентов, параметры качества Роскачество в 2025 году утвердит ГОСТ для шаурмы, который закрепит два официальных названия для этого блюда — "шаурма" и "шаверма".

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