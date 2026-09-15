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Царьград

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Садоводы советуют провести пересадку проросшего чеснока осенью

Садоводы советуют провести пересадку проросшего чеснока осенью

Осенью проросший чеснок рискует не пережить зиму, даже с укрытием. Опытные садоводы рекомендуют отсрочить раннюю посадку и выбрать для зимней пересадки крупные головки, чтобы повысить шансы на успешную зимовку.

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