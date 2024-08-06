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Регионы России

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Скончался знаменитый физик Ли Чжэндао

Скончался знаменитый физик Ли Чжэндао

Известный американский физик китайского происхождения Ли Чжэндао скончался в возрасте 97 лет. Он внес значительный вклад в развитие физики элементарных частиц, теории ядра и статистической механики.

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