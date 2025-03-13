Объявлена программа музыкального фестиваля в "Зарядье"

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Произведения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Джузеппе Верди, Модеста Мусоргского включили в программу Московского летнего музыкального фестиваля "Зарядье", который пройдет с 2 июня по 6 июля.
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