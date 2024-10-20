Вучич рассказал на русском языке о союзе России и Сербии

На мероприятии, посвященном 80-летней годовщине освобождения Белграда Президент Сербии Александр Вучич в 80-летнюю годовщину освобождения Белграда рассказал о крепком союзе российского и сербского народов в борьбе с фашизмом.
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