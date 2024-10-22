Эксперты рассказали, что проверить в автомобиле перед зимой в 2024 году? Ирэн ОрлонскаяЧто необходимо проверить в автомобиле перед зимним сезоном 2024 года? На этот вопрос отвечает Дмитрий Павлов, руководитель сертифицированного центра по ремонту и техническому обслуживанию.