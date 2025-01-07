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Курские новости

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ВСУ не смогли оккупировать Большое Солдатское в Курской области

ВСУ не смогли оккупировать Большое Солдатское в Курской области

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) поставило перед своими бойцами задачу захватить село Большое Солдатское в Курской области, но операция закончилась неудачей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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