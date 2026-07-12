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Журнал «Профиль»

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Трамп распорядился приспустить флаги в память о сенаторе Грэме

Флаги на государственных учреждениях в связи со смертью Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) будут оставаться приспущенными почти неделю, сообщил глава Белого дома в Truth Social.

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