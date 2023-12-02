Наргиз: музыкальная звезда или провокатор с крайними взглядами? Елена ГалицкаяПродюсер Макс Фадеев выразил шок и осуждение по поводу видео, в котором Наргиз предлагает написать ее имя на ракетах, направленных против Донецка.