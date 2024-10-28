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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Быков о «Тракторе»: «Гру правильно определил сильные и слабые стороны хоккеистов и команды в целом. Если победные традиции возрождаются, то я только рад»

Команда под руководством канадского специалиста Бенуа Гру набрала 32 очка в 20 играх и лидирует в Восточной конференции.

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