Посмотрите, как необычно можно переделать кухню в хрущевке площадью 5 квадратов

Лера Короленко

Лера. Прямое нарушение СНИП - демонтировать стену между кухней с ГАЗовой плитой и гостиной (жилой комнатой) категорически запрещено! Такую перепланировку не утвердить! Студия возможна только с электроплитой. Когда придут проверять газовики, то кроме штрафа заставят восстановить стену, чтоб была отдельная жилая комната!