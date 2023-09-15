Сам себе мастер

160 799 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    А в какое время суток?.. А что относительно фазы Луны и солнечной активности?..Старые лезвия буд...
  • C Д
    Аффтор не раскрыл тему полностью. Во сколько слоев намотка фольги. В  какую сторону проводить лезвием. С каким интерв...Старые лезвия буд...
  • Nazim Ярмагомедов
    бла-бла-бла!Старые лезвия буд...

Посмотрите, как необычно можно переделать кухню в хрущевке площадью 5 квадратов

Посмотрите, как необычно можно переделать кухню в хрущевке площадью 5 квадратов

Семья Карпухиных поделилась своим опытом ремонта в хрущевской трешке. Супруги целенаправленно искали квартиру с плохим интерьером, что полностью всё переделать под себя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лера Короленко
Лера.                                                                                                      Прямое нарушение СНИП - демонтировать стену между кухней с ГАЗовой плитой и гостиной (жилой комнатой) категорически запрещено! Такую перепланировку не утвердить! Студия возможна только с электроплитой. Когда придут проверять газовики, то кроме штрафа заставят восстановить стену, чтоб была отдельная жилая комната!
Ответить
16 час.
Владимир Алтайцев
Какой идиотизм- вместо стекла  стеклоблоки. Как в свинарнике. Тьфу  сто раз.
Ответить
14 час.
Владимир Алтайцев
вы правы. Стена межкомнатная, но она несущая. А за  это влетит крепко.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх