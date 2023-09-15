Семья Карпухиных поделилась своим опытом ремонта в хрущевской трешке. Супруги целенаправленно искали квартиру с плохим интерьером, что полностью всё переделать под себя.
Посмотрите, как необычно можно переделать кухню в хрущевке площадью 5 квадратов
Комментарии
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Лера Короленко
Лера. Прямое нарушение СНИП - демонтировать стену между кухней с ГАЗовой плитой и гостиной (жилой комнатой) категорически запрещено! Такую перепланировку не утвердить! Студия возможна только с электроплитой. Когда придут проверять газовики, то кроме штрафа заставят восстановить стену, чтоб была отдельная жилая комната!
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16 час.
Владимир Алтайцев
Какой идиотизм- вместо стекла стеклоблоки. Как в свинарнике. Тьфу сто раз.
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14 час.
Владимир Алтайцев
вы правы. Стена межкомнатная, но она несущая. А за это влетит крепко.
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14 час.
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