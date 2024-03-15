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Канадцам будет непросто выдавить Китай со своего рынка полезных ископаемых

Канадцам будет непросто выдавить Китай со своего рынка полезных ископаемых С началом торговой войны США и Китая канадские политики начали “более тщательно” проверять сделки с участием китайского капитала.

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