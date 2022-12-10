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Стив Керр: «Селтикс», без сомнения, пока что лучшая команда в НБА»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр отдал должное сопернику по финальной серии плей-офф-2022 «Бостону».

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