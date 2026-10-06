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ДумаТВ

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Чаплин напомнил, что часть пенсионеров получат ноябрьскую выплату 3 ноября

Чаплин напомнил, что часть пенсионеров получат ноябрьскую выплату 3 ноября

Некоторые российские пенсионеры получат ноябрьские выплаты 3 ноября. Об этом RT заявил депутат фракции «Единая Россия» Никита Чаплин.

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