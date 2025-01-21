DPA: кандидат в канцлеры ФРГ Мерц призвал европейцев сплотиться из-за Трампа

Европейцы должны уверенно и сплоченно выступить на фоне инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц, передает DPA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии