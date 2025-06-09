Опубликован состав спикеров Петербургского международного экономического форума-2025

Особое внимание будет уделено диалогу между цивилизациями, укреплению экономического суверенитета Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявили список спикеров мероприятия, которое пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года.