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Царьград

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Правительство Молдавии объяснило рост цен на дизельный кризисом

Правительство Молдавии объяснило рост цен на дизельный кризисом

Фермеры Молдавии столкнулись с нехваткой дизтоплива, что ставит под угрозу уборочную кампанию. Нефтяные компании не могут предоставить поставки, а правительство объясняет рост цен конфликтом на Ближнем Востоке.

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