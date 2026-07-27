Правительство Молдавии объяснило рост цен на дизельный кризисом

Фермеры Молдавии столкнулись с нехваткой дизтоплива, что ставит под угрозу уборочную кампанию. Нефтяные компании не могут предоставить поставки, а правительство объясняет рост цен конфликтом на Ближнем Востоке.
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