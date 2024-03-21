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Царьград

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В Саратове водитель насильно удерживал в автобусе 17-летнюю девушку-инвалида

В Саратове водитель насильно удерживал в автобусе 17-летнюю девушку-инвалида

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы.В Саратове следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы водителя пассажирского автобуса, который насильно удерживал в салоне 17-летнюю девушку-инвалида.

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