В Саратове водитель насильно удерживал в автобусе 17-летнюю девушку-инвалида

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы.В Саратове следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы водителя пассажирского автобуса, который насильно удерживал в салоне 17-летнюю девушку-инвалида.
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