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У мальчугана трусики, у таракана усики

У мальчугана трусики, у таракана усики

Женились мы с пупсиком сущими голодранцами. Девятнадцатилетними студентами и будущими инженерами-электриками.

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Любовь Ивановна
Ох помню такую беду! Правда не в таких количествах, да и ужаса они у меня не вызывали. А потом куда то делись. По нынешним временам их хоть в Красную книгу заноси!А пропали тараканы в самом начале двухтысячных, когда сотовая связь активно зашагала по стране.нравится конспирологическая версия про сотовые телефоны) Году в 2001-2002 они почти везде пропали. А если и появлялись, то грустные одиночки.
Андрей Коржиков
Помню 1999г. Тогда мы этих рыжих уничтожали в день в 10-15 квартирах. Аж на голову сыпались. Хорошо работали в противогазах.

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