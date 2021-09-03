У мальчугана трусики, у таракана усики

Любовь ИвановнаОбществоУ мальчугана трусики, у таракана усикиЖенились мы с пупсиком сущими голодранцами. Девятнадцатилетними студентами и будущими инженерами-электриками.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюбовь ИвановнаОх помню такую беду! Правда не в таких количествах, да и ужаса они у меня не вызывали. А потом куда то делись. По нынешним временам их хоть в Красную книгу заноси!А пропали тараканы в самом начале двухтысячных, когда сотовая связь активно зашагала по стране.нравится конспирологическая версия про сотовые телефоны) Году в 2001-2002 они почти везде пропали. А если и появлялись, то грустные одиночки.Андрей КоржиковПомню 1999г. Тогда мы этих рыжих уничтожали в день в 10-15 квартирах. Аж на голову сыпались. Хорошо работали в противогазах.Комментировать
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